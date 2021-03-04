Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Koronavirüs felaketi sağlığın yanı sıra ekonomi ve ticaret üzerinde de tahribata yol açtı. Türkiye olarak salgın dönemindeki zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.

İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeninden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgalindeki topraklarını destansı bir zaferle azad ederek yeni bir dönemin kapılarını açtı.

İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımarın son bulması bölgemizin ekonomik istikrarına katkı sağlayacaktır.