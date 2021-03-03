Uzmanlar uyardı: İkinci el araba alım-satım yapılır mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi, artacak mı? Normalleşme ile...

İkinci el araba fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte gözler ikinci el araçlara çevrildi. Pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak yerine bireysel araç kullanımı daha çok tercih edildi. Bu nedenle ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşanmıştı. Uzmanlar araç alım yapacakları uyarırken, fiyatlar konusunda da son gelişmeleri aktardı. Peki, ikinci el araba alım-satım yapılır mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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