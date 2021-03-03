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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzmanlar uyardı: İkinci el araba alım-satım yapılır mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi, artacak mı? Normalleşme ile... Uzmanlar uyardı: İkinci el araba alım-satım yapılır mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi, artacak mı? Normalleşme ile... İkinci el araba fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte gözler ikinci el araçlara çevrildi. Pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak yerine bireysel araç kullanımı daha çok tercih edildi. Bu nedenle ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşanmıştı. Uzmanlar araç alım yapacakları uyarırken, fiyatlar konusunda da son gelişmeleri aktardı. Peki, ikinci el araba alım-satım yapılır mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 03.03.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 15:20
İkinci el araba fiyatları artacak mı, düşecek mi? Koronavirüs salgını döneminde araç alımlarında ciddi talep oluşmuş ve fiyatlarda sert yükseliş görülmüştü. Fiyatların artmasıyla birlikte son zamanlarda araç alımları durma noktasına gelmişti. Yeni yılla birlikte fiyatlar aşağı yönlü hareket etti. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25 oranında fiyat değişimleri yaşandı. Peki, ikinci el araba alım-satım yapılır mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA ALIM-SATIM YAPILIR MI?
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni yıl ve normalleşme süreci ile birlikte fiyatlarda düşüş yaşandığı ve araç alım satımı yapmak için iyi bir zaman olduğu bildiriliyor.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?
Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Koçaçoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.
Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.
'NORMALLEŞME İLE PİYASALAR HAREKETLENECEK'
İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu,
"Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek" dedi.