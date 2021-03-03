03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Steve Chabot’ın sözleri hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Kongre Üyesi 'un sözlerinin -ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını bildirdi. ABD'de Cumhuriyetçi vekil Steve Chabot, İdlib'te şehit edilen 33 asker için taziye mesajını iletirken, NATO müttefiki Türkiye'nin Esad ve destekçilerinin önünde duran ve masumları savunan bir ülke olduğunu söylemişti.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Steve Chabot’ın sözleri hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Kongre Üyesi 'un sözlerinin -ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını bildirdi.

STEVE CHABOT NE DEMİŞTİ?

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esed rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.

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