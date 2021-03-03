Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Steve Chabot’ın sözleri hakkında açıklama

STEVE CHABOT NE DEMİŞTİ?

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esed rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.