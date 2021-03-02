Son dakika: HDP'li Belediye Başkanı Halit Uğun'a terör gözaltısı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede düzenledikleri operasyonla belediye başkanı Uğun ve şoförünü yakaladı.

Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





KARAÇOBAN BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP'li Halit Uğun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP'li Halit Uğun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı. İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak göreve getirildi. Belediye önünde özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.

HDP'Lİ BAŞKANIN DOSYASI KABARIK

Erzurum Karaçoban'da HDP'den belediye başkanı seçilen Halit Uğun PKK/KCK üyeliğinden 8 buçuk ay hapis yattı. PKK'ya katılan bir oğlu öldü, diğeri PKK'lılarla poz verdi

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li Halit Uğun'un dosyası da kabarık çıktı. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 600 oy farkla başkanlığı kazanan HDP'li başkanın sadece kendisinin değil, ailece PKK/KCK bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında, KCK üyeliği suçlamasıyla dava açılan Uğun, 8 buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra, şartlı tahliye oldu. Yargılanması devam eden terör örgütü PKK'ya katılan bir oğlu 2017 yılında Kandil'de örgüt saflarında çatışırken öldürüldü.



KARDEŞİ KAÇTI

Diğer oğlu Ömer Uğun ise 3 yıl önce PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen bir şenlikte çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Halit Uğun'un kardeşi Sıddık Uğun ise 2014'te yapılan seçimlerde Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Ancak KCK üyesi olduğu gerekçesiyle ceza alan Sıddık Uğun, 2019 seçimlerinin hemen ardından cezasının onandığını öğrenince, 3 Nisan'da Yunanistan üzerinden Fransa'ya kaçtı.