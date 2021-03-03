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Son dakika: KKTC'ye 20 bin aşı daha gidecek

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptığı açıklamada, "Bu hafta 20 bin Covid aşısını daha KKTC’ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika: KKTC'ye 20 bin aşı daha gidecek

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC "2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay konuşmasında, "Bu anlaşma ile KKTC'ye bu yıl 2 buçuk milyar Türk lirası yeni kaynak ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir destek öngörüyoruz. Anlaşmanın temeli; dayanışmadır, samimiyettir ve kardeşliktir." dedi.

Aşı desteğine de değinen Oktay, "Bu hafta 20 bin Covid aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." şeklinde konuştu.

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