03 Mart 2021, Çarşamba
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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Kontrollü Normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz

Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanı , "Kontrollü Normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz. Perşembe günü 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Kontrollü Normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz

Bakan Soylu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ardından 81 il valisi ile bakanlıkta video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya valilerin yanında il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da katıldı.

Bakan Soylu, kontrollü normalleşme dönemine ilişkin yapılacak denetimlerin ele alındığı toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve sahil güvenlik komutanlarımız ile kontrollü normalleşme dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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