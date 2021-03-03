İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Kontrollü Normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz

Bakan Soylu, "Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve sahil güvenlik komutanlarımız ile kontrollü normalleşme dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN