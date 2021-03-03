03 Mart 2021, Çarşamba
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CHP'den Denizli'de skandal görevlendirme! Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye 3 müdürlük verildi

Belediyeleri aile şirketine çeviren 'de bir skandal daha ortaya çıktı. CHP'li 'nde, isimli çalışana 3 tane müdürlük verildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021
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CHP'den Denizli'de skandal görevlendirme! Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye 3 müdürlük verildi

Sürekli liyakat vurgusu yapan 'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor. Daha önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde yaşandı.

BİR KİŞİYE 3 MÜDÜRLÜK

Belediyenin internet sitesinde, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürünün aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

isimli şahsın, 3 müdürlüğe getirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

ATAY DA KARDEŞİNE 3 MÜDÜRLÜK VERMİŞTİ

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kardeşi ve oğluna verdiği görevler nedeniyle tepki topladı.

Aydın'da 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanarak Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mehmet Fatih Atay, seçim sonrasında yaptığı icraatlar yerine aldığı kararlar ve yaptığı atamalar ile konuşuluyor.

Seçim öncesi yine CHP'li olan belediye başkanı selefi Mesut Özakcan'ın, damadı Abdülkadir Baş'ı özel kalem müdürlüğüne ataması ve oğlunun da belediyede gölge başkanlık yapmasını eleştiren Mehmet Fatih Atay, seçildikten sonra aynı yöntemi kendisi de devam ettirdi.

Başkan seçildikten sonra DSİ Bölge Müdürlüğü'nde kurum hekimi olarak görevli kardeşi Dr. Eralp Atay'ı, hukuk işleri müdürlüğü dahil olmak üzere 3 ayrı birimin müdürlüğüne, oğlunu da belediyenin spor kulübünün başına getirdi.

Oğlu Eymen Atay'ı da Efeler Spor Kulübü'nde sekreter olarak görevlendiren ve kulübün tüm finansal koordinasyonunu da teslim eden Akay, 'Gölge Başkan' oldu.

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