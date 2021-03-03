03 Mart 2021, Çarşamba
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PKK'ya destek verdiği belirtilen derneğe operasyon! 16 kişi gözaltına alındı

'da terör örgütü 'ya destek verdikleri öne sürülen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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PKK'ya destek verdiği belirtilen derneğe operasyon! 16 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya destek verdikleri öne sürülen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylar gelecek...

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