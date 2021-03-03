PKK'ya destek verdiği belirtilen derneğe operasyon! 16 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya destek verdikleri öne sürülen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya destek verdikleri öne sürülen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Detaylar gelecek...