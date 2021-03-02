02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bilim insanı Uğur Şahin'den kritik mutasyonlu virüs açıklaması! Herkesi endişelendiriyor

Bilim insanı Uğur Şahin'den kritik mutasyonlu virüs açıklaması! Herkesi endişelendiriyor

Dünya genelinde ilk onaylanan aşısını geliştiren şirketinin kurucusu bilim insanı koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. çalışmalarında gelinen son noktayı ve salgınla mücadeleyi değerlendiren Şahin “İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
Bilim insanı Uğur Şahin'den kritik mutasyonlu virüs açıklaması! Herkesi endişelendiriyor

Dünya çapında koronavirüse karşı onaylanan her yeni virüsün mutasyona uğramış türleriyle mücadele için umutları artırıyor. Peki çalışmalarda son durum ne? CNN International sorunun yanıtı için, dünya çapında ilk onaylanan aşısını geliştiren Almanya merkezli ilaç firması 'in kurucusu bilim insanı ile konuştu.

SORU

Sizce tek doz stratejisi ile en kısa sürede herkesi aşılamak ne kadar mümkün? ya da en azından birinci doz ile ikinci doz arasındaki süreyi esnetmek? Bu mümkün mü?"

CEVAP

"Eh işte... Öncelikle aşılama kampanyalarının en hızlı şekilde ilerlemesi çok önemli ve bunun için ilk strateji, ikinci doz için aşı saklamamak olmalı. Dolabımızda aşı kalmamalı, bütün aşıların kullanıldığından emin olmalıyız. "

YETİŞKİNLERDEN SONRA ÇOCUKLARDA DA DENEMELER BAŞLADI

"12-15 yaş arasındaki çocukları aşıladık. şimdi 5-11 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde denemelere başlayacağız. ve yine bu yıl 5 yaş altı çocuklarda denemeler yapacağız. bu çok önemli. okulların açılmasını da destekleyecek."

2 Mart koronavirüs tablosu 2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA