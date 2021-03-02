Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şöyle olacak:

08.00-17.00: Valilik Merkez Birimleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü, İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vergi Dairesi Başkanlığı.