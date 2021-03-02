Son dakika: İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

BAKANLIK GENELGE YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında iller risk durumlarına göre dörde ayrıldı. İstanbul'un yüksek risk grubundaki illerden olduğu kaydedildi.

Genelge'nin detayları;

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine'de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.