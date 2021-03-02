Türkiye kontrollü normalleşmeye geçti İstanbul ve Ankara'da hızlı dakikalar yaşandı

Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşmeye geçildi. A Haber muhabiri Murat Sekban başkent Ankara'da esnafın nabzını tuttu. Bir kafeye giren Murat Sekban, açılış için çalışmaları yerinden takip etti.

A Haber muhabiri Murat Sekban'ın girdiği bir kafe çalışanı, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kapasiteyi yüzde 50'ye indireceğiz. 2 saattir hazırlıklarımız sürüyor. Bu günü bekliyorduk. Akşamdan dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Normalleşme için hazırız." açıklamalarında bulundu.

Kontrollü normalleşme ile HES kodu geçerliliği de devam edecek. Restoranlara girişte işletme çalışanları müşterilerin HES kodlarını kontrol edecek.

YÜZ YÜZ EĞİTİM BAŞLIYOR

A Haber muhabiri Ece Altuğ yüz yüze eğitimde son durum için Ankara'da. Kontrollü normalleşme ile birlikte öğrenciler de sınıflarına girdi. Tedbirler gereği veliler sınıflara giremiyor ve okul bahçelerinde kalabalık oluşturamıyorlar.

A Haber muhabiri Ece Altuğ okulların da tam kapasite ile eğitime devam etmediğini, seyretilmiş olarak eğitimlerin yüz yüze devam ettiğini açıkladı.

Orta okul 8. sınıflar sınav grubu olduğu için hafta 12-22 saat arası ders görecekler. Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflar haftada 2 gün dersler yapılacak. 12. sınıflar YKS sınavı hazırlığında olduğu için haftada 16-24 saat şeklinde ders görecekler.

İLKOKULLARDA BÜYÜK ÖNLEM

A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul'da yüz yüze eğitimi yakından takip etti.

Kontrollü normalleşmenin ilk saatlerinde Sancaktepe'de bulunan Almaçayır, hijyen kurallarının ve maskenin dikkatle incelendiğini belirtti. İlkokullarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını belirten A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, seyreltilmiş eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni normal hayata geçişte, yüz yüze eğitimde dersler ve sınıflarda seyreltme uygulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından Türkiye'de yeni dönemin başladığını açıkladı. Kafe ve restoranlar müşteri kabul edebilecek, düğünler yapılabilecek. Yüz yüze eğitim de bugün başladı. A Haber ekipleri sahadaki son durumu aktardı.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI

Kontrollü normalleşme kapsamında çok yüksek riskli iller dışında restoran ve kafeler gibi tatlıcı ve pastaneler de açıldı. Oralarda da geceden bu yana hummalı bir çalışma var. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban anlattı.

HALI SAHALAR AÇILDI

Düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

BURSA'DA SON DURUM

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde Bursa sarı kategoride yani orta riskli iller arasında yer alıyor. Peki Bursa'da son durum ne? A Haber muhabiri Necat Kırbulut anlattı.