Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ERKEN SEÇİM MESAJI

Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması, gafillerin 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını hatırlatmayı bir kez daha lüzumlu görüyoruz. Türkiye'nin geleceği heba edilemez, etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez. Bölücü terör örgütü PKK'nın kolu HDP'nin yasak ittifak şemsiyesi altında toplananlar içine düştükleri zilletin beledini ödeyeceklerdir. Hakem ve hakim olan millettir.

2021 yılı İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıldönümüdür, aynı zamanda İstiklal Marşı yıldır. Kararımız, kaderimiz budur. Mehmet Akif Ersoy'un satırlara döktüğü İstiklal Marşımız bir cesaretin, ferasetin, vatan ve millet sevgisinin manzum eseridir. Bu milleti korkutacak, sindirecek herhangi bir güç dünya üzerinde ne olmuş, ne de olacaktır. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bizim terk edecek bir vatanımız, çizilecek bir sınırımız, bölünecek bir milletimiz, yıkılacak bir devletimiz, vazgeçecek tek bir insanımız yoktur.