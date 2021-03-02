02 Mart 2021, Salı
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Başkan Erdoğan resmen açıkladı! Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor

İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan , yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacağını belirtti. Önemli bir detaya daha değinen Başkan Erdoğan, "Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz" dedi.

Erdoğan, "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Erdoğan, "Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu.

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