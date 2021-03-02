AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması: İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanlar rahatsız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika paylaşımında İnsan Hakları Eylem Planı ve plana yönelik eleştirilere yanıt verdi. Çelik "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İnsan Hakları Eylem Planı ve plana yönelik eleştirileri değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, planın, 18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlandığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.
DERTLERİNİN İNSAN HAKLARI OLMADIĞI AÇIK
Çelik, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir." ifadelerini kullandı.