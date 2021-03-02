AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İnsan Hakları Eylem Planı ve plana yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, planın, 18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlandığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.