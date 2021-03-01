THY uçağında son dakika bomba alarmı! İhbarın asılsız olduğu açıklandı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada Oslo-İstanbul seferini yapan uçakta bomba olduğuna yönelik ihbar aldıklarını duyurdu.

ÜSTÜN'ÜN PAYLAŞIMI

"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."