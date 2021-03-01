01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri THY uçağında son dakika bomba alarmı! İhbarın asılsız olduğu açıklandı

THY uçağında son dakika bomba alarmı! İhbarın asılsız olduğu açıklandı

Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı son dakika açıklamasında "TK1752 sefer sayılı - uçuşumuz için ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
ABONE OL
THY uçağında son dakika bomba alarmı! İhbarın asılsız olduğu açıklandı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada Oslo-İstanbul seferini yapan uçakta bomba olduğuna yönelik ihbar aldıklarını duyurdu.

ÜSTÜN'ÜN PAYLAŞIMI

"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."

THY Avrupanın lideri! THY AVRUPA'NIN LİDERİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA