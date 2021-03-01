Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 1 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...
Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için araştırmalar hız kazandı. Normalleşme adımlarına yönelik adımların geleceği Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, canlı yayında alınan kararları açıklayacak. Milyonlarca vatandaş açıklamayı canlı takip etmek için araştırma yapıyor. Hangi kısıtlamaların kalkacağı ise merak ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için detaylar haberimizde...
Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 1 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, kısıtlamaların kalkacağı Kabine toplantısından çıkacak kararları beklemeye başladı. Normalleşme adımlarının atılacağı Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. İşte, 1 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...
KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI BEKLENİYOR
Kabine Toplantısı kararları ile önemli hususlara vurgu yapılacak. 1 Mart tarihinde açılması planlanırken vaka sayıları nedeniyle bir gün daha ertelenen okullar için de karar alınacak olan Kabine Toplantısı, özellikle işletmeler için kritik bir öneme sahip olacak. İşletme sahipleri, alınacak olan karara göre sürece yön verecek.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Restoranlar, kafeler ve diğer işletmeleri yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı, 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantı saati ise 15.00 olacak. Toplantı sonuçlarının 18.00 itibariyle yapılacak olan basın toplantısı ile açıklanması bekleniyor.
Yerinde karar yöntemiyle hangi illerde hangi tür normalleşme adımlarının atılacağı kabine toplantısında netleşmiş olacak.
Milyonlarca kişinin beklediği bir konu restoranlar kafeler ne zaman açılacak, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşeyecek mi? Tüm bu soruların cevabı bilim kurulunun vermiş olduğu normalleşme kriterlerine göre yapılacak.
Yerinde karar mekanizması işleyecek. Hangi vaka sayısına sahip illerde hangi adımların atılacağı kabine toplantısı sonucunda netleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada restoran ve kafelerle ilgili olarak neler yapabiliriz hangi adımları atabiliriz, bunu kabine toplantısında ele alacağız demişti.
Bilim kurulunun aldığı kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılacak. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 35'in altına gelen orta ve düşük olan 30 kentte normalleşme adımlarının atılması kabine toplantısı sonrası bekleniyor.