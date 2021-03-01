TSK'dan Lübnan Ordusu’na destek

Lübnan Ordusu adına teslim törenine katılan Tuğgeneral Elias Yousef, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Lübnan Ordusu'na sağlanan bu yardımın iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dayanışmayı simgelediğini ve kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

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