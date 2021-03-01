01 Mart 2021, Pazartesi
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TSK'dan Lübnan Ordusu’na destek

(TSK) tarafından ’na 260 ton gıda ve temizlik ürünü gönderildi. Lübnan Ordusu adına teslim törenine katılan Tuğgeneral Elias Yousef, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Lübnan Ordusu'na sağlanan bu yardımın iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dayanışmayı simgelediğini ve kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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TSK'dan Lübnan Ordusu’na destek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tarafından 'na yiyecek ve temizlik ürünlerinden oluşan 260 ton malzeme gönderildi.

Malzemeleri Beyrut'a ulaştıran , Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi ve Askeri Ataşesi Albay tarafından karşılandı.

Lübnan Ordusu adına teslim törenine katılan Tuğgeneral Elias Yousef, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Lübnan Ordusu'na sağlanan bu yardımın iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dayanışmayı simgelediğini ve kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

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