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Sınırdan YPG’li teröristi geçiren Gülistan’ın öğretmen olduğu ve 4 bildiği ortaya çıktı

’da yakalanan YPG’li bir teröristi sınırdan geçirdiği tespit edilen . isimli terörist tutuklandı. Bu arada terörist Gülistan A.'nın öğretmeni olduğu ve Türkçe, , ve İngilizce olmak üzere 4 dil bildiği ortaya çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Sınırdan YPG’li teröristi geçiren Gülistan’ın öğretmen olduğu ve 4 bildiği ortaya çıktı

ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2019 yılının ağustos ayında kentte yaptığı operasyon sonucu bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Elif K., 7 litre nitrometan ve anilin karışımlı sıvı patlayıcı madde ile yakalandı. Terörist Elif K., gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifadede Temmuz 2019'da 'ye gelmeden önce 'Şervin' kod adlı örgüt üyesinin Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan 'Şervin' kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt üyelerinden sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin eylem yapacakları yerleri belirlediği tespit edildi.

Soruşturmayı sürdüren polis, Elif K.'nin 2019 yılında Türkiye'ye eylem için gönderilmeden önce bir süre 'de .'nın evinde eğitim aldığını saptadı. Polisler yaptıkları çalışma sonucu Elif K.'yi sınırdan geçirdiği belirlenen Gulistan A.'nın, eşi . ile 'daki bir evde olduğunu tespit etti. 23 Ocak'ta ekiplerin şafak operasyonu ile gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra Adana'ya gönderildi. Adana'da sorguya alınan ., bombacılara yardım etmediğini, sınırdan geçirdiklerinin bombacı olmadığını öne sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Gülistan A. tutuklandı.

Bu arada Gülistan A.'nın öğretmeni olduğu ve Türkçe, , ve İngilizce olmak üzere 4 dil bildiği ortaya çıktı.

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