Sınırdan YPG’li teröristi geçiren Gülistan’ın öğretmen olduğu ve 4 bildiği ortaya çıktı

Soruşturmayı sürdüren polis, Elif K.'nin 2019 yılında Türkiye'ye eylem için gönderilmeden önce bir süre Suriye'de Gulistan A.'nın evinde eğitim aldığını saptadı. Polisler yaptıkları çalışma sonucu Elif K.'yi sınırdan geçirdiği belirlenen Gulistan A.'nın, eşi Ali Rıza G. ile İstanbul'daki bir evde olduğunu tespit etti. 23 Ocak'ta ekiplerin şafak operasyonu ile gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra Adana'ya gönderildi. Adana'da sorguya alınan Gülistan A., bombacılara yardım etmediğini, sınırdan geçirdiklerinin bombacı olmadığını öne sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Gülistan A. tutuklandı.