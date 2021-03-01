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Son dakika: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 781 bin hap ele geçirildi

’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir eve ve yurt dışından gelen bir tıra düzenlenen operasyonlarda 781 bin 322 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 781 bin hap ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'ta uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, ve 'de iki ayrı operasyon düzenledi.



Dedektör köpeklerin de katıldığı bir tıra yapılan operasyonlarda, yurda Balkan ülkeleri üzerinden getirildiği öğrenilen 691 bin 400'ü , 89 bin 922 adedi gerica sentetik olmak üzere toplam 781 bin 322 hap ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu kaydedilen 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerden T.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, A.N., C.F., E.B. ve A.A. adlı 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, uyuşturucu taşıdığı belirtilen tıra yönelik operasyon ise polis kamerasına yansıdı.

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