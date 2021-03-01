Son dakika: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 781 bin hap ele geçirildi





Dedektör köpeklerin de katıldığı bir tıra yapılan operasyonlarda, yurda Balkan ülkeleri üzerinden getirildiği öğrenilen 691 bin 400'ü Extacy, 89 bin 922 adedi gerica sentetik olmak üzere toplam 781 bin 322 hap ele geçirildi.