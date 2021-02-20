Kâğıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kâğıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinden bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen polisi, dün akşam operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marihuana, 395 gram ot esrar, 555 gram fubuminika olarak tabir edilen bonzai hammaddesi ele geçirildi. Baskında B.Ö. ve kardeşi A.Ö. gözaltına alındı.