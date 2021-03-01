Gözler kabine toplantısında! Restoranlar ve kafeler açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul ve Ankara normalleşecek mi?
Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik edeceği yeni kabine toplantısında gözler yüz yüze eğitim, kafe, lokanta ve restoranların açılmasıyla ilgili normalleşme kararlarında olacak. Vaka artışları nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan açılışlar için yeni bir formül masada. Vatandaşların merak ettiği İstanbul ve Ankara'da normalleşme olacak mı? sorusunun yanıtı da bu toplantıda cevaplanacak.
Normalleşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündeminden detaylar ortaya çıktı. Normalleşme planı kapsamında açılacak olan iş yerleri ve yüz yüze eğitimle ilgili alınacak kararlar için gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden nasıl bir açıklama yapılacağı merakla beklenirken özellikle yemek sektöründeki esnafın beklediği müjdeli haber için yoğun mesai harcanıyor.
Bu kapsamda vakalar nedeniyle ertelenen açılışlara ilişkin bir formül daha üretildi. İşte kabinenin gündeminden edinilen son dakika bilgileri;
POZİTİF KORONAVİRÜS VAKA TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRACAK FORMÜL
Kovid-19'la mücadele sürecinde yeni normalleşmeye geçilirken tedbir elden bırakılmayacak. Restoran ve kafelerin pozitif vaka takibini kolaylaştıracak şekilde açılması gündemde. Pek bu sistem nasıl işleyecek? İşte kabine gündemi ve detaylar;
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek.
AŞILAMA TÜM OLUMSUZLUKLARI KARŞISINDA
Vakalar sık sık artışa geçerek ilgili kurul ve bakanlıkların işini zorlaştırsa da koronavirüs ile mücadelede en büyük silah olan aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor.
EN SON BAR VE GECE KULÜPLERİ
Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.
KRİTİK EŞİK 20 BİN
Türkiye açısından kritik eşit günlük vaka sayısında 20-25 bin olarak kabul ediliyor. Bu sayıyı geçmesi halinde sağlık sistemi hastalara hizmet vermekte zorlanmaya başlıyor. Kısıtlama ve esnetme kararlarının bölgelerde alınmasının vaka sayısının çok yükselmesini önleyeceği öngörülüyor. Mutant virüslerde bulaş hızlı olsa da hastalık ağır seyretmiyor.
65 yaş ve üstü aşılama tamamlandığında varyant virüs yayılsa bu gruplar etkilenmeyecek. Bu da yoğun bakımlarda yığılma olmayacağı anlamına geliyor.
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KORONAVİRÜS HASTALARININ DURUMU
Şu anda yoğun bakımların yüzde 50'si dolu. Bunun da yarısını Kovid-19 tanılı hastalar oluşturuyor.
MUTANT VİRÜS İÇİN ÇİFT TEST
Mutant virüslerin hızla tespiti için Türkiye genelindeki laboratuvar sayısı arttırıldı. Testlerin garanti olması için alınan numuneler Ankara'ya da gönderiliyor. Böylece test iki kez yapılmış oluyor.
ESNEMEDE İKİ ENDİŞE
Esneme kararlarının illere göre alınması iki endişe neden oldu. Bunlardan ilki kısıtlamaların kaldırıldığı ile komşu illerden akın yaşanması. Bunun önlenmesi için sınırda kontrollerin de arttırılması, denetim iyi yapılması hatta HES kodu istenmesi üzerinde duruluyor. İkincisi ise il yönetimlerinin esneme için esnaf başta olmak üzere çeşitli kesimlerden talep gelmesi.
AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER
Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı. O kriterler şöyle olacak:
İşte belirlenen renk kodları;
Düşük kademeler
DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller
ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller
Yüksek kademeler;
YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller
ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.
KABİNEDE İKİNCİ KRİTİK GÜNDEM: YÜZ YÜZE EĞİTİM
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürekli ertelenmek zorunda kalınan okulların açılması ve yüz yüze eğitime ilişkin de kararı il hıfzıssıhha kurullarına bırakan düzenlemeyle ilgili bir görüşme daha gerçekleştirecek. Konuyla ilgili bundan sonraki sürecin karışıklık olmayacak şekilde vatandaşın da takibini kolayca yapabileceği bir formül ile ilan edilmesi bekleniyor.
BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir açıklama yaptı. Açıklamasında "Okulların açılma takviminde yaşanan bir günlük erteleme için tüm öğrenci ve velilerimizden özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı tekrar değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.
RESTORAN VE KAFELER İÇİN ESNAFIN BEKLEDİĞİ FORMÜL BULUNDU
Restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesi de gündemin ilgi çeken başlıklarından. Mekanlara girişte listenin tutulması pozitif bir vakanın olduğu saatlerde kafe ya da restoranda bulunan diğer kişilere hızla ulaşılmasını ve izole edilmelerini sağlayabilecek.
Özellikle çabuk bulaşan mutant virüsler ile mücadelede temaslılara ulaşmak önem kazanıyor.