Miras kavgası ABD'ye uzandı! 740 milyon dolar...

Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alan Mehmet Salih Tatlıcı'nın vefat etmesinin ardından yaşanan miras kavgası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Merhum iş adamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşinden olan oğlu Mehmet Tatlıcı ile ikinci eşi Nurten Tatlıcı'dan olan oğlu Uğur Tatlıcı arasındaki miras kavgası, ABD'ye kadar uzandı.

"FLORİDA'DA İŞ YAPIYOR" İDDİASI

Mehmet Tatlıcı, üvey kardeşi Uğur Tatlıcı aleyhine Florida'da dava açtı. Mehmet Tatlıcı, ABD'de açtığı bu davada 3 haber sitesinde çıktığını iddia ettiği haberlerden dolayı manevi olarak duyduğu zarardan dolayı 740 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Mehmet Tatlıcı'nın, mahkemeye sunduğu dilekçede Uğur Tatlıcı'nın Florida'da iş yaptığını öne sürerken, bununla ilgili herhangi bir somut belgeyi mahkemeye sunamadığı ortaya çıktı.

"AYLAR SONRA HABERDAR OLDU"

Mahkeme, ABD'nin Florida eyaletinde iş yapmamasına ve yaşamamasına karşın Uğur Tatlıcı'nın 740 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Uğur Tatlıcı'nın, ABD'deki mahkeme tarafından kendisine herhangi bir tebligat yapılmadan gıyabında verilen karardan aylar sonra, Türkiye dışında kayıtlı şirketlerine ve hisselerine tedbir koyarak, mal varlıklarının bloke edilmesiyle haberdar olduğu ortaya çıktı. Karara avukatı aracılığıyla itiraz eden Uğur Tatlıcı, kararın iptali ve yurt dışındaki mallara konulan tedbir kararlarının da kaldırılmasını talep etti.



"13 YILDIR ABD'YE ADIM ATMADIM"

ABD'ye 13 yıldan bu yana adım atmadığını vurgulayan Uğur Tatlıcı, "Ne orada ikamet etmekteyim ne de iş yapmaktayım. Florida mahkemeleri böyle bir davayı görmeye yetkili değildir" karara diyerek tepki gösterdi.