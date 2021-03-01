ÖSYM açıkladı! YÖKDİL soruları ve cevapları görüntüleme: 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) dün gerçekleştirildi. Sınav soruları ve cevapları ise bugün erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? YÖKDİL puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte cevaplar...
YÖKDİL soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 YÖKDİL/2 sınavı dün yapıldı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soru ve cevapları görüntüleyen adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklancaağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? YÖKDİL puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte merak edilenler...
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020-YÖKDİL/2 sınavının soruları ve cevapları erişima açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;
* Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,
* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.