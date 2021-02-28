28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 28 Şubat koronavirüs verileri açıklandı | Ağır hasta sayısı 1191'e yükseldi

28 Şubat koronavirüs verileri açıklandı | Ağır hasta sayısı 1191'e yükseldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2021 19:18
Güncelleme:28.02.2021 19:18
Türkiye'nin 28 Şubat 2021 Pazar gününe ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Gelen son dakika verilerine göre 109.639 kişiye Kovid-19 testi yapılırken 8424 yeni vaka tespit edildi. Bugünkü hasta sayısı 610 olurken 66 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dün 1187 olan ağır hasta sayısı ise 4 kişi daha artarak 1191'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ağır hasta sayısı 1191'e yükseldi
Ağır hasta sayısı 1191'e yükseldi
Hakimiyeti kaybedip kanala düştü
Hakimiyeti kaybedip kanala düştü
İkna odalarında Ya başını aç ya istifa et zulmü!
İkna odalarında "Ya başını aç ya istifa et" zulmü!
Meteor olayını Trabzonlu genç kaydetti
Meteor olayını Trabzonlu genç kaydetti
Şoke eden doğum! 2 başlı 6 ayaklı…
Şoke eden doğum! 2 başlı 6 ayaklı…
Büyüledi! İşte dünyadan manzaralar
Büyüledi! İşte dünyadan manzaralar
Meteor düştü! Karadeniz'de geceyi aydınlatan olay
Meteor düştü! Karadeniz'de geceyi aydınlatan olay
Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat!
Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat!
Sınırda yakalandılar! Katliam yapacaklardı
Sınırda yakalandılar! Katliam yapacaklardı
Bursa'da büyük 'iskender' vurgunu!
Bursa'da büyük 'iskender' vurgunu!
İstanbul'da korkutan yangın!
İstanbul'da korkutan yangın!
Kamyon dehşeti! Otomobilin üzerinden geçti
Kamyon dehşeti! Otomobilin üzerinden geçti
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ