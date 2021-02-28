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28 Şubat koronavirüs verileri açıklandı | Ağır hasta sayısı 1191'e yükseldi
Türkiye'nin 28 Şubat 2021 Pazar gününe ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Gelen son dakika verilerine göre 109.639 kişiye Kovid-19 testi yapılırken 8424 yeni vaka tespit edildi. Bugünkü hasta sayısı 610 olurken 66 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dün 1187 olan ağır hasta sayısı ise 4 kişi daha artarak 1191'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.