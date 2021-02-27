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Yüz yüze sınavlar için tarih verildi! Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar hakkında flaş gelişme!

Liselerde birinci dönemde yapılamayan yüz yüze sınavların 8 Mart'tan itibaren tekrardan başlayacağı duyuruldu. Ancak "yerinde karar" durumuna göre okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavların ertelenmesi gündeme gelebilir.

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Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Yüz yüze sınavlar için tarih verildi! Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar hakkında flaş gelişme!

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.

Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

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