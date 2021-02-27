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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi günü okullar açılacak mı? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar... MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi günü okullar açılacak mı? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar... Son dakika... Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığınca tüm ilkokullar ile 8. ve 12. sınıfların 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılmıştı. Normalleşme sürecine geçişte kısıtlamalar ile ilgili pazartesi günü verilecek karar nedeniyle yüz yüze eğitimin de ertelenip ertelenmeyeceği merak edilmeye başlandı. MEB tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi günü okullar açılacak mı? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 27.02.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 15:05
Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? 1 Mart Pazartesi günü okullar açılacak mı? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ Mİ?
1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi. Resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacak ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararlar da alınabilecek. Buna göre, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.
MEB SON DAKİKA DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
2 Mart'tan itibaren tüm ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecek.
Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ders, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders şeklinde yüz yüze işlenecek. Diğer ders saatlerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.