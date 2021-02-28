AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulme tepki: AB sınırlarında bu insanlık dışı uygulamaya müsaade edilmemeli
Yunanistan'da askerlerin Edirne sınırında darp ve gasp ederek hudut hattından geri ittiği belirlenen 29 göçmen Mehmetçik tarafından kurtarıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunan zulmünü sert bir şekilde kınadı. Çelik, "Avrupa Birliği, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Yunan askerlerinin Edirne sınırında darbettiği, paralarına, pasaportlarına hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri ittiği belirlenen 29 göçmeni Mehmetçik kurtardı.
AK PARTİ'DEN YUNANİSTAN'A KINAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına el koymasını kınadı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan unsurlarının, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı.
"Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik şunları kaydetti:
"Avrupa Birliği, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir.
Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."