KKTC’de sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, korona virüs salgınına ilişkin yeni Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı yeni kararlar doğrultusunda KKTC'de bu ayın ilk haftasından bu yana devam eden kısmi sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı. Başbakan Saner tarafından yapılan açıklamada, daha önce ülke genelinde 1 Mart'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağının 8 Mart'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Yeni karara göre, 1-8 Mart tarihleri arasında saat 21:00'den sabah saat 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Üst Kurul'un yaptığı öneri çerçevesinde, hafta içi bar, kafe, restoran gibi iş yerleri haricindeki tüm işletmeler hizmet verebilecek. Cumartesi günü ise market, fırın, kasap ve restoranlar akşam saat 20.00'ye kadar paket servisle hizmet verebilecekken, diğer işletmeler faaliyet gösteremeyecek.

Lefkoşa ve Girne'den diğer ilçelere geçişler, ilçe denetim kurullarına bağlı olurken, Girne ve Lefkoşa arasında denetim yapılmayacak. Kuaför, berber ve güzellik salonları, 3 Mart tarihine kadar PCR testlerini tamamlamak kaydıyla, randevulu olarak, Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde işe başlayabilecek.



KKTC'DE SON 24 SAATTE 27 YENİ VAKA

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkede son 24 saatte 5 bin 92 test yapıldığını ve 16'sı yerel olmak üzere 27 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Üstel, toplam vaka sayısının 3 bin 383'e yükseldiğini ve 381 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı. Yoğun bakımda 2 kişi olduğunu belirten Üstel, 23 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.