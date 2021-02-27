Gökçeada'da batan tekne hakkında son dakika gelişmesi! Yeri tespit edildi

Dün akşam saatlerinde içinde 4'ü asker 5 kişinin bulunduğu özel tekne, Gökçeada açıklarında bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. 5 metrelik fiber teknede bulunan Jandarma Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, yaklaşık 1 kilometre yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

SAHİLE ULAŞAMADILAR

Teknenin sahibi olduğu belirlenen Türkiye Off-Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise sahile ulaşamadı.

1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı.