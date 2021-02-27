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Gökçeada'da batan tekne hakkında son dakika gelişmesi! Yeri tespit edildi

Dün akşam saatlerinde 'nin ilçesi Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri uzun süren çalışmaların ardından tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibine saplandığı görülen 5 metre boyundaki tekne ekipler tarafından kıyıya çıkartılacak. Yaşanan kazada kayıp olan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Gökçeada'da batan tekne hakkında son dakika gelişmesi! Yeri tespit edildi

Dün akşam saatlerinde içinde 4'ü asker 5 kişinin bulunduğu özel tekne, açıklarında bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. 5 metrelik fiber teknede bulunan Jandarma Uzman erbaşlar Şener Altay ile , yaklaşık 1 kilometre yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

SAHİLE ULAŞAMADILAR

Teknenin sahibi olduğu belirlenen Türkiye Off-Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen ile Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise sahile ulaşamadı.

1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmaların henüz başında Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Çarpışantürk'ün cenazesi ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptanan 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak.

Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, öğle saatlerinde (MSB)'ndan yapılan açıklamada batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de destek verdiği belirtildi.

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