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İçişleri Bakanlığı son dakika gelişmesini duyurdu! 2 terörist daha ikna yöntemiyle teslim oldu

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2 'lı teröristin daha ikna yöntemiyle teslim olduğu duyuruldu. Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörirst sayısı 31'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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İçişleri Bakanlığı son dakika gelişmesini duyurdu! 2 terörist daha ikna yöntemiyle teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü /KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

31'E YÜKSELDİ

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de varlık gösterdikleri belirlendi. Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.

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