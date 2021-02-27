İçişleri Bakanlığı son dakika gelişmesini duyurdu! 2 terörist daha ikna yöntemiyle teslim oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2 PKK'lı teröristin daha ikna yöntemiyle teslim olduğu duyuruldu. Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörirst sayısı 31'e yükseldi.
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İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
2 TERÖRİST TESLİM OLDU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
31'E YÜKSELDİ
Örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de varlık gösterdikleri belirlendi. Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.