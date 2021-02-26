CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'nin terör bağlantılı vekilleri için Türkiye'yi tehdit etti

"Bu Türkiye'nin yararına değil. Bunun zararlarını Türkiye çok açık bir biçimde geçmişte gördü. En yakın 2016'da gördü. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla, nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını gördü Türkiye. Bunun Türkiye'ye bir yararı yok. Türkiye'nin iç barışını hizmet etmez. Bu kayyum siyasetinden sonra, siyasi temsil bakımından insanların temsilinin engellenmesi, daha büyük siyasal sonuçlara yol açar. Aklı selim siyasetçiler bunu görürler. Hele hele, ABD'de yeni gelişen siyasal eğilimler, Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Ekonomi bakımından ağır sonuçlar yaratır. Bu sadece siyasal olmaz. Ekonomi bakımından da ağır sonuçları olur."