Son dakika: Sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın cinsel istismar davasında flaş gelişme!

"İSTİSMARIN TANIĞI OLMAZ"

Mahkeme sonrasında açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, "Bugün sanık tarafı 14 tane tanık için mahkeme heyetine dilekçe verdi. Biz Türkiye'nin her yerinde istismar davalarına giriyoruz ve inanın istismarcılar tanıdıklarını, dostlarını, arkadaşlarını tanık olarak getiriyorlar. Bu tanıklar ise iyi adamdır, hoş adamdır, iyi iş adamıdır, iyi dosttur diye tanıklık ediyorlar ama biz her yerde istismarın tanığı olmadığını söylüyoruz. İstismar 2 kişi ve 4 duvar arasında geçer. O iyi dediğiniz şahsın 4 duvar arasında nasıl bir insan olduğunu bilemezsiniz. Umut ediyoruz ki mahkeme heyeti de bu tanıkları dinlese bile dikkate almayacaktır" dedi.