Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı! O iller kar altında kalacak! İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını yanıtladı. Hava sıcaklığı birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, milyonlar kar beklemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük tahminde kar yağacak iller açıklandı. İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi illere kar yağacak?
Mart ayına sayılı günler kala milyonlar yeniden kar beklemeye başladı. Peki kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük açıklamada birçok ile kar yağacağı açıklandı. İstanbul'a kar yağacak mı?
MARMARA'YA ÖNCE YAĞMUR GELECEK
İstanbul'da gözler özellikle barajlar için de beklenen kar yağışında. Meteoroloji hafta sonu için önemli uyarılarda bulunurken Mart'ın ilk haftası için yağışların müjdesini verdi.
Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Mart ayının gelmesiyle kar yağışları da birçok ilde yeniden başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağacak illeri açıkladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
Kar yağışı öncelikle Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortaya çıkacak. Yeni hafta ile kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak
Meteoroloji'den yapılan 5 günlük açıklamada İstanbul'da kar yağışı görünmese de, kar İstanbul'a yaklaşacak.
27 ŞUBAT CUMARTESİ
Bu haritaya iyi bakın çünkü ülkenin hemen hemen tamamında parçalı bulutlu ve açık bir havanın yaşanacağı son gün olacak. Konya ve Ankara ile civarındaki bazı illerde ise puslu bir hava hakim olacak.
28 ŞUBAT PAZAR
Şubat ayına Trakya'dan Rize'ye kadar ülkenin kuzeyinin sağanak yağışlara teslim olduğu bir günle veda edeceğiz. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin büyük bölümü Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in tamamında sağanak yağış hakim olacak. Yağışlar Gümüşhane, Bayburt, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'de karla karışık yağmur ve kara dönüşecek. Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun yağış almayan bölgelerinde bulutlu bir hava hakim olurken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nan tamamında parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak.
1 MART PAZARTESİ
Mart ayının ilk gününde yağışların daha geniş bir bölgeye yayılması bekleniyor. Marmara'nın batısı bulutlu, İstanbul dahil doğu ve güneyi ise sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Yağışlar Bursa'da karla karışık yağmur şeklinde olacak. Karadaniz'in sahil kesimleri sağanak yağışlı, iç bölgeler ise yer yer kar ve karla karışık yağmurlu bir gün yaşayacak. Doğu Anadolu'nun büyük kısmında kar görülürken Güneydoğu Anadolu'da bulutlu bir hava hakim olacak. İç Anadolu Bölgesinde Ankara ve Eskişehir'de kar, Konya, Niğde ve Karaman'da karla karışık yağmur bekleniyor. Mersin, Adana ve Hatay'da sağanak yağış, Ege'nin güneyi, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde parçalı bulutlu ve açık bir hava yaşanacak. Bazı bölgelerde ise bulutlu bir hava hakim olacak.
2 MART SALI
Haftaya salı günü kar yağışının daha çok kente yayıldığı bir gün yaşanacak. Buna göre, Doğu Anadolu'nun tamamında kar ve karla karışık yağmur görülecek. Güneydoğu Anadolu'nun tamamında ise sağanak yağışlı bir gün tahmin ediliyor. Karadeniz'in sahil kentleri İstanbul'dan Rize'ye kadar sağanak yağışlı bir gün yaşarken, Artvin'de karla karışık yağmur bekleniyor. Amasya, Tokat, Balıkesir, Bursa, Karabük ve Düzce'de karla karışık yağmur, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Çorum, Karaman ve Kırşehir'de kar yağışı bekleniyor. Antalya, Mersin ile Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve açık bir gün yaşanacak. Trakya ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer bulutlu bir hava hakim olacak.
3 MART ÇARŞAMBA
İstanbul'un doğusu ile Kocaeli ve Sakarya hariç Marmara Bölgesi, Ege, İç Ege, Hatay ve Osmaniye hariç Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun bazı kesimleri güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Karadeniz sahil şeridinde sağanak yağışlar devam edecek. Karadeniz'in iç bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı hakim olacak. Doğu Anadolu'nun tamamında kar hakim olurken, Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak yağışlar görülecek.