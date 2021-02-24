Şırnak teröre karşı tek yürek! Gara şehitleri için 'PKK'ya lanet' yürüyüşü

'PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı hala aklamaya çalışanlar olduğunu belirten Çatı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"13 silahsız masum insanın alçakça infazından; demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenler, terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları sorumludur.