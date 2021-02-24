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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Şırnak teröre karşı tek yürek! Gara şehitleri için 'PKK'ya lanet' yürüyüşü Şırnak teröre karşı tek yürek! Gara şehitleri için 'PKK'ya lanet' yürüyüşü
Şırnak'ta, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'ya karşı 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, teröre lanet okudu.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 17:15
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, alıkoyulan ve şehit edilen asker, polis, sivil 13 kişi için Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce kişinin katılımıyla 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, teröre lanet okudu. Sanat Sokağı'na kadar yürüyen topluluk adına açıklama yapan Memur-Sen Şırnak Başkanı Abdullah Çatı, "Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği 'Pençe- Kartal-2 Harekat' bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde arındırılan terör ininde 13 vatandaşımızın teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiği haberi yüreklerimize ateş düşürmüştür. Vesayetin emir eri terör örgütü PKK'yı lanetleyip, 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyinde alıkoyulan, alçakça, kalleşçe şehit edilen 13 canımızı anmak ve birlikteliğimizi dünyaya göstermek için buradayız. Şırnak'tan Gara'da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selam olsun. Şırnak, tek yürek devletinin yanında, terörün karşısındadır" dedi. 'PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞANLAR VAR' 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı hala aklamaya çalışanlar olduğunu belirten Çatı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "13 silahsız masum insanın alçakça infazından; demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenler, terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları sorumludur. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. PKK terör örgütünün bu cinayetlerini kınamayanlar suça ortaktırlar. Buradan ilan ediyoruz.