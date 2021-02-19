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Reform paketinin detayları netlik kazanıyor! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti

Son dakika haberine göre; Başkan 'ın önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine geleceğini açıkladığı reform paketlerinin ayrıntıları netlik kazanıyor. Merakla beklenen reform paketlerinde vatandaş odaklı düzenlemeler yer alıyor. İcradan ‘yok’ pahasına satışın önüne geçilecek.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Reform paketinin detayları netlik kazanıyor! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti

Başkan 'ın önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine geleceğini açıkladığı reform paketlerinin ayrıntıları netleşiyor. Vatandaş odaklı düzenlemelerin yer aldığı paketler kapsamında icra satışlarına çeki düzen gelecek.

Vatandaşa kendi malına kendisinin müşteri bulmasına olanak tanınacak. Böylece mallarını piyasa değeri ile satıp borçlarını kapatabilecekler. İcrada satışa çıkan taşınır ve taşınmaz malların yok pahasına satışı da önlenecek.

DAVA AÇMA SÜRESİ 30 GÜN
Vatandaş açısından çileye ve hak kayıplarına neden olan idari işlemlere karşı dava açılma süreci de yeniden ele alınıyor. Bakanlıklar, belediyeler başta olmak kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları eylem ve işlemlere dava açmak isteyen vatandaş 60 gün beklemek zorunda kalıyor.

'nun "60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre 'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler.

60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir" hükmü değiştiriliyor. Bu süre 30 güne indiriliyor.

FATURAYI KAPSAYACAK
Örneğin vatandaş bir iş için tazminat davası açacaksa önce idareye işlem için başvuruyu yapıyor. Genel olarak bu tür durumlarda 60 günün sonuna kadar bekletiliyor. Kendisine yanıt verilmediğinde yargı yoluna gidiyor.

Aynı şey faturalar dahil birçok işlemi kapsıyor. Reform paketlerinin hazırlanması sırasında bu konu detaylı olarak ele alındı ve sürelerin düşürülmesine karar verildi.

BOŞANMA SÜRECİ KISALIYOR
Boşanma sürecinin hızlandırılması, çocukların en az etkilenmesi ve aile kurumunun zarar görmemesini sağlayacak mekanizma oluşturulması da gündemde.

Davalarda tarafların 'haklı' olduklarını ispatlama uğruna birbirlerine ağır ithamlarla yüklenmesinin önlenmesi için aile arabuluculuğu oluşturulacak.

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