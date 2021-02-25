Son dakika: İstanbul Yenibosna'da tabur komutanlığında keşif yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı





İHBAR ÜZERİNE YAKALANDI

20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı üzerine harekete geçti.





TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, şüpheli Muhammed Yahya E. yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.