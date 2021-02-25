Son dakika: İstanbul Yenibosna'da tabur komutanlığında keşif yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı
Son dakika haberine göre İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı çevresinde keşif yapıp çıktığı ağaçta askeri bölgeyi gözetleyen DEAŞ’lı terörist yakalandı.
İHBAR ÜZERİNE YAKALANDI
20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı üzerine harekete geçti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis, şüpheli Muhammed Yahya E. yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bu arada teröristin ağaça çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor.