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Sağlık Bakanlığı 24 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs sayısını açıkladı. İşte 24 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 660 semptomlu hasta belirlendi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Vaka sayılarında korkutan yükseliş 10 bin sınırına dayandı | 24 Şubat 2021 koronavirüs tablosu açılandı VAKA SAYILARINDA KORKUTAN YÜKSELİŞ 10 BİN SINIRINA DAYANDI | 24 ŞUBAT 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇILANDI

Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLO TABLOLARI

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

21 ŞUBAT

20 ŞUBAT

19 ŞUBAT

18 ŞUBAT

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT


14 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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