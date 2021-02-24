TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'ye son dakika yanıtı!

MECLİS'TEN AYM'YE YAZI

TBMM Başkanlığı da bu yazıya karşı AYM'ye, 'tavzih ve maddi hatanın düzeltilmesi' talebiyle yazı gönderdi. Yazıda, TBMM Başkanlığına gönderilen Enis Berberoğlu kararının incelendiği belirtildi. Kararda, 'Kararın bir örneğinin bilgi için ilgileri nedeniyle TBMM, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilmesi' ibaresine yer verildiği hatırlatıldı. Kararda yer alan, 'Anayasa Mahkemesi'nin Kadri Enis Berberoğlu kararı ve kararda tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve bahsi geçen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, ilgileri olduğu ölçüde başta TBMM olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir' cümlesi ile kastedilen hususun ne olduğu ve Resmi Gazete'de yayımlanmakta olan kararın bilgi için TBMM'ye ayrıca gönderilmesinin sebebinin anlaşılamadığı vurgulandı.

TAVZİH VE DÜZELTME TALEBİ

Kararın TBMM'ye gönderilmesi ile hangi somut neticenin elde edilmek istendiği ve bununla TBMM'den beklenilenin ne olduğuna açıklık getirilerek kararın tavzih edilmesi istendi. TBMM ayrıca, kararın hüküm kısmında yer alan 'Türkiye Büyük Millet Meclisi' ibaresinin çıkarılarak maddi hatanın düzeltilmesini talep etti.

ŞENTOP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AYM kararının ardından yaptığı açıklamada, AYM'nin kararında 'siyasi bildiri' denebilecek bölüm olduğunu belirterek, "AYM hüküm kısmında TBMM'ye 'şunu yapmalıdır' gibi bir karar vermiş değil. Kararın muhatabı TBMM değil. Burada AYM, tabiri caizse bir çağrı yapıyor, 'hep beraber bu işe sahip çıkalım' gibi bildiri yapıyor. Bu AYM'nin görev ve yetkileri arasında yok, bilhassa TBMM'ye tembihte bulunması nasihatte bulunması, öğüt vermesi yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır. AYM'ye bir yazı göndereceğiz. AYM kararıyla ilgili tavzih, maddi hata düzeltilmesini talep edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.