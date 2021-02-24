PARTİ BAŞKANLIĞINDAN PKK'YA...

Buca Cezaevi'nde tutukluyken Türk Ceza Kanunu'ndaki yeni hükümler kapsamında 2006'da tahliye olan Demirtaş, 2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağan Kongresinde Selma Irmak ile DTP eş genel başkanı seçildi. 2007'de askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı iddiasıyla tutuklanan Demirtaş, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesinin ardından askere alındı. Demirtaş'ın, terhis olduktan sonra 2009'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edildi. Nurettin Demirtaş terör örgütü içinde, sözde PKK merkez komite üyeliği, HPG askeri konsey üyeliği yaptığı, PKK eğitim komitesi üyesi, PKK kültür ve sanat komitesi üyesi ile PKK istihbarat komitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.