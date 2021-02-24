İstanbul Büyükşehir Belediyesi terörist Demirtaş'ın kitabını satışa sundu! Sosyal medya tepkileri sonrasında kaldırıldı
Terör soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın çıkarttığı "Onur Borcu" kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nın resmi internet sitesinde satışa sunuldu. Konuya ilişkin sosyal medyadan yoğun tepki gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi kitabın satışını apar topar durdurarak sayfayı yayından kaldırdı. Terörist Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.
Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.
İBB TERÖRİSTİN KİTABINI SATIŞA SUNDU
Örgütün yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu.
TEPKİLER SONRASINDA KALDIRILDI
HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş'ın kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa çıkmasına vatandaşlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrası İBB kitabın satışını apar topar durdurarak satış yapılan sayfayı yayından kaldırdı.
PARTİ BAŞKANLIĞINDAN PKK'YA...
Buca Cezaevi'nde tutukluyken Türk Ceza Kanunu'ndaki yeni hükümler kapsamında 2006'da tahliye olan Demirtaş, 2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağan Kongresinde Selma Irmak ile DTP eş genel başkanı seçildi. 2007'de askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı iddiasıyla tutuklanan Demirtaş, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesinin ardından askere alındı. Demirtaş'ın, terhis olduktan sonra 2009'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edildi. Nurettin Demirtaş terör örgütü içinde, sözde PKK merkez komite üyeliği, HPG askeri konsey üyeliği yaptığı, PKK eğitim komitesi üyesi, PKK kültür ve sanat komitesi üyesi ile PKK istihbarat komitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.