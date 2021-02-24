24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP'lilerin fezlekesi TBMM'de! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika: HDP'lilerin fezlekesi TBMM'de! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Başkanı , "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi. Konu ile ilgili açıkalama yapan Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL
Son dakika: HDP'lilerin fezlekesi TBMM'de! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu 33 fezleke dün akşam Meclis'e ulaştı" dedi.

Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: SÜREÇ NE İSE AYNEN İŞLEYECEK
Grup toplantısı çıkışında soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, Meclis'e gelen HDP'lilerin fezlekeleri ile ilgili olarak ''Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar'' ifadelerini kullandı.

Son dakika: TBMM Başkanı Şentoptan flaş açıklamalar: Fezlekeler Mecliste SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: FEZLEKELER MECLİS'TE

Son dakika: HDPli 9 vekil hakkında fezleke! TBMM Başkanı Şentoptan flaş açıklama SON DAKİKA: HDP'Lİ 9 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE! TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA