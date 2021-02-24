Son dakika: HDP'lilerin fezlekesi TBMM'de! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi. Konu ile ilgili açıkalama yapan Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN ERDOĞAN: SÜREÇ NE İSE AYNEN İŞLEYECEK
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu 33 fezleke dün akşam Meclis'e ulaştı" dedi.
Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: SÜREÇ NE İSE AYNEN İŞLEYECEK
Grup toplantısı çıkışında soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, Meclis'e gelen HDP'lilerin fezlekeleri ile ilgili olarak ''Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar'' ifadelerini kullandı.