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Son dakika: CHP'li belediyelerde vatandaşın kar çilesi! Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yayınladı: CHP kayıp bir parti

Son dakika haberi... Başkan , Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'li belediyelerde kar sonrası vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları gözler önüne seren bir video izleten Başkan Erdoğan, "CHP'nin içerisinde kalkınma yoktur. Çünkü CHP halkın derdine derman olacak, aşına, ekmeğine, işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz zaten öyle bir müktesebatı da bulunmuyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Son dakika: CHP'li belediyelerde vatandaşın kar çilesi! Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yayınladı: CHP kayıp bir parti

Başkan , Grup Toplantısı'nda 'li belediyelerde kar sonrası manzaraları izletti.

CHP'li belediyelerde vatandaşın kar çilesi! Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yayınladı: CHP kayıp bir parti CHP'Lİ BELEDİYELERDE VATANDAŞIN KAR ÇİLESİ! BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA YAYINLADI: CHP KAYIP BİR PARTİ

"CHP kayıp bir partidir" diyen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır. CHP kayıp bir partidir. Bu sadece siyasetin değil, ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok.

Sadece yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerdeki manzara bunu anlatıyor.

Evet ben bir şey söylemeyeyim izleyelim. İşte CHP çöp, çamur, çukur. Herhalde de izliyordur.

Bu kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini de CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün güdümündeki parti yapıyor.

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