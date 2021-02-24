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CHP ve İYİ Partili isimlerin iftiralarına Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yalanlama

'li ve İyi Partili isimleri hakkında sosyal medya üzerinden yapmış olduğu "81 ile 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı atandı” iddiasına yanıt geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri : “81 ile 4 bin 500 maaşla kıble uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır. Kıble uzmanı diye bir kadro yok” ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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CHP ve İYİ Partili isimlerin iftiralarına Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yalanlama

'na yönelik iftira kampanyası sürüyor. Siyasilerin; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il için kıble uzmanı aldığı iddiasının yalan olduğunu bildirildi.

ORHAN: "81 İLE 4.500 MAAŞLA KIBLE UZMANI ATADIĞI İDDİASI BAŞTAN SONA YALAN"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri ; "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır" dedi.

Burak Orhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il için kıble uzmanı aldığı iddiasını gerçek dışı olduğunu açıkladı.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZDA KIBLE UZMANI DİYE BIR KADRO YOK"

Burak Orhan şu ifadeleri kullandı;

Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır. Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda 'Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir' denilmiştir. Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda kıble uzmanı diye bir kadro yoktur.

İŞTE YALANI PAYLAŞAN SİYASİLER

Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Parti Meclisi (PM) Üyesi , Eski Milletvekili ve İYİ Partili 'in; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il için kıble uzmanı aldığına yönelik yalan paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

Levent Özeren: "Kıble uzmanı diye bir görev icat etmişler. Haklılar! Kıblelerini şaşırdılar."

Feyzi İşbaşaran: "Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ile 4 bin 500 TL maaşla 'Kıble uzmanı' atayacak. Camilerde imam/vaiz var, bunlara ilave bir de 'Kıble uzmanı' camilere gidip 'Aha kıble burası' diye imam/vaiz ve cemaate gösterecek. 'Kıble uzmanı'nın yardımcıları da olmalı, adamlar yorulmasın!"

Erdal Aksünger: "Diyanet 81 il için kıble uzmanı alıyormuş!! Güler misin? Ağlar mısın?"

KORAY TAŞDEMİR / SABAH

Yine Sözcü Gazetesi yine yalan! Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef aldı YİNE SÖZCÜ GAZETESİ YİNE YALAN! DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NI HEDEF ALDI

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