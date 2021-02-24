CHP ve İYİ Partili isimlerin iftiralarına Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yalanlama

Burak Orhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il için kıble uzmanı aldığı iddiasını gerçek dışı olduğunu açıkladı.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZDA KIBLE UZMANI DİYE BIR KADRO YOK"

Burak Orhan şu ifadeleri kullandı;

Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır. Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda 'Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir' denilmiştir. Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda kıble uzmanı diye bir kadro yoktur.