Başkan Erdoğan izlettirdi: CHP'nin HDP ve PKK ile ilişkisi tek videoda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” sözlerine tepki gösterdi. “Sınır ötesi operasyonlar için yapamazsınız diyen siz değil misiniz?” diye soran Başkan Erdoğan, peşinden 'CHP ile HDP'nin nasıl yapışık ikize dönüştüğüne de gelin bir göz atalım' sözleriyle salona bir video izlettirdi.