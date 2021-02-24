4 ülkeye yeni büyükelçi atama kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi.... Büyükelçi atamalarını içeren Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre 3 ülkenin büyükelçisi merkeze alınırken 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hami Aksoy, Sırbistan Büyükelçiliğine atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Son dakika haberi.... Büyükelçi atamalarını içeren Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre 3 ülkenin büyükelçisi merkeze alınırken 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hami Aksoy, Sırbistan Büyükelçiliğine atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.