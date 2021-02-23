Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’dan çarpıcı açıklama: Teröristbaşları ayrı ayrı yalan söylüyor

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:

En baştan bir cümle kurmuştum; 1- Naaşlar ortada, 2- Otopsi raporları ortada, 3- Yakalanan iki tane teröristin ifadeleri eninde sonunda açıklanacak. Aileler en başından itibaren çok önemli cümleler kurdular. Teröristler Belçika'dan, Avrupa'nın değişik ülkelerinden telefonla arayarak aileleri manipüle ettiler. En son kertede yakalanan teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı. Bunu lütfen jest, mimik ve psikolojiyi okuyabilenler lütfen okusunlar. Teröristler yalan mı söylüyorlar yoksa bir dayatma mı var konusunda.

13 ŞEHİDİMİZE ÇOK İŞKENCE ETTİLER

O kadar çok eziyet ettiler ki bizim 13 tane şehidimize, canlı canlı mezara gömmüşlerdi, o gömdükleri mağaradan şehitlerimizi çıkartıp kameraların karşısına geçiriyorlardı. Kesin olarak ruhi işkence var, maddi, fiziki işkence vardı.

DERS ALSINLAR!

Türk Devleti'nin ne kadar büyük olduğu şu arada konuşan teröristin, konuşmasında dahi kendisini gösteriyor. Ne kadar rahat olduğuna bakın, çıkmış rahat rahat olan şeyleri anlatıyor. Ümit ederim bu fotoğraf terör örgütünü bilerek ve isteyerek destekleyen iradelere bir ders olur.

TERÖRİSTBAŞLARI AYRI AYRI YALAN SÖYLÜYOR

Duran Kalkan çıktı en başta dedi ki; 'mağaraya girdiler, kendileri vurdular.' Ondan sonra Karayılan açıklama yaptı ve 'uçaklarla vurdular' dedi. Şimdi birisi bir başka, birisi bir başka yalan söylüyor. Şimdi biz vurduk yalanına mı inanacağız, yoksa uçaklarla vurduk yalanına mı inanacağız? İnsanlar bilmedikleri için terör örgütünün kimyasını ve ayak oyunlarını ne yazık ki avlayabilecekleri insanların bazılarını ağlarına düşürüyorlar.