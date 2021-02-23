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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

Son dakika haberi... Kırmızı bülten ile INTERPOL tarafından aranan DEAŞ'lı terörist 'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Teröristin 'den kaçmak üzere olduğu, Büyükelçiliği'ne gittiği sırada yakalandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ANKARA'DA YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi.

Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.

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