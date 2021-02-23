23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Emine Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Mutluluk duydum

Son dakika: Emine Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Mutluluk duydum

Son dakika haberi... 'i ziyaret eden Başkan ve eşi , 6.6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra sağ kurtulan ile bir araya geldi. Ayda bebek ile fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Emine Erdoğan, "Ayda kızımızı sağlıklı görmekten mutluluk duydum" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Emine Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Mutluluk duydum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, dünkü İzmir programında eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çifti, kongre öncesi Halkapınar Spor Salonu'nu girişinde 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve ailesi ile bir araya gelerek, sohbet etti.

"RABBİM BİZLERE BÖYLE AFETLERİ BİR DAHA YAŞATMASIN"

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ayda ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "İzmir depreminde umudun adı olan Ayda kızımızı, sağlıklı görmekten büyük bir mutluluk duydum. Afetlerden etkilenen tüm insanlarımızın yaşama sımsıkı tutunuşu, hepimize büyük dersler veriyor. Rabbim bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Başkan Erdoğandan Ayda Bebeke ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYDA BEBEK'E ZİYARET
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA