Son dakika: Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de vali sosyal medyadan vatandaşları uyardı!





"PANDEMİNİN ŞAKASI YOK"

Korona virüse karşı korunmak için aşı olduğunu ifade eden 73 yaşındaki Mehmet Gündoğan adlı vatandaş, "Sağlığım yerinde. Zaten ben de kendimi koruyorum. Gençlerimizin yüzde 80'i hatta yüzde 90'ı kendisini korumuyor. Annesini, babasını, komşularını düşünmüyor, hep bir aradalar. Bunlara karşı kanun çıkması lazım. Yoksa böyle adaletsizlik olursa gençlerin de, yaşlıların da sağlığa tehlikeye girer. Pandeminin şakası yok. Kurallara uymalıyız. Ben ömrümü doldurdum, ölüp gideceğim fakat bu gençlerin annesi yok mu? Babası yok mu? Akrabası yok mu? Pandemi olan yerden çıkmayın, pandemi olan yere de gitmeyin. Kendinizi koruyunuz" ifadelerini kullandı.



"İNSANLAR ÇOK ETKİLENDİ VE BAYA SIKILDI"

Pandemi döneminde maddi olarak zorluk yaşadıklarını kaydeden esnaf Murat Ay şöyle konuştu: "Bu dönemde maalesef kişiler arası alacak-verecek para durumu yaşanamadı. Kimsenin elinde doğru düzgün para gelmedi. Garsonundan, işçisine kadar kimse çalışamadı. Herkes şu anda birbirlerinin telefonunu dahi açmıyor. İnsanlar çok etkilendi ve baya sıkıldı. İnşallah en yakın zamanda normale döneriz" diye konuştu.