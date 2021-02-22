Eskişehir'de aile katliamında flaş gelişme! Katilin PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı

CİNAYETİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un öldürülmesindeki neden ise henüz açıklığa kavuşmadı. Katil zanlısı Boğa'nın evinde bulunan kanlı çorap, ayakkabı ve olay günü giydiği kıyafetlerin bulunmasına rağmen ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, sürekli 'Ben yapmadım, bilmiyorum' dediği öğrenildi.